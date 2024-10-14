MNC Life-Bank Dassa Luncurkan Program Asuransi Jiwa Kredit

JAKARTA - PT MNC Life Assurance anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menjalin kerjasama strategis dengan Bank Dassa. Kolaborasi tersebut meluncurkan program Asuransi Jiwa Kredit.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua belah pihak yang dilakukan di MNC Bank Tower, Jakarta, hari ini.

Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti mengatakan, kerjasama dijalin untuk menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi nasabah kredit Bank Dassa. Perlindungan diberikan dakam bentuk jaminan pelunasan sisa kredit apabila nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi.

"MNC Life terus melakukannya kolaborasi, sinergi dengan partner-partner yang kami anggap memang bisa bertumbuh bersama dengan kami. Kali ini kita bekerjasama dengan Bank Dassa, kami yakin kerja sama ini akan membuahkan manfaat, bagi tidak hanya masyarakat tapi juga untuk kedua belah pihak," kata Risye, Senin (14/10/2024).

"Kolaborasi yang kita lakukan dengan Bank Dassa hari ini dalam bentuk produk asuransi jiwa kredit, di mana produk tersebut memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada debitur Bank Dassa, sehingga apabila terjadi risiko kehilangan jiwa akan diberikan perlindungan asuransi oleh MNC Life," tambahnya.

Lebih lanjut, Risye menyebut kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Life untuk menyediakan solusi asuransi yang komprehensif agar nasabah dan keluarganya tidak akan terbebani oleh beban finansial, sehingga keamanan finansial keluarga tetap terjaga. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi dapat memberikan jaminan bagi masa depan finansial mereka.

"Kerjasama dengan Bank Dassa adalah langkah penting dalam memperluas jangkauan kami. Dengan produk Asuransi Jiwa Kredit ini, kami memastikan nasabah Bank Dassa mendapatkan perlindungan lebih dari sekadar layanan keuangan, tetapi juga jaminan untuk masa depan finansial mereka," imbuhnya.