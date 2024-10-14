Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life-Bank Dassa Luncurkan Program Asuransi Jiwa Kredit

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |12:11 WIB
MNC Life-Bank Dassa Luncurkan Program Asuransi Jiwa Kredit
MNC Life Jalin Kerjasama dengan Bank Dassa. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menjalin kerjasama strategis dengan Bank Dassa. Kolaborasi tersebut meluncurkan program Asuransi Jiwa Kredit.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua belah pihak yang dilakukan di MNC Bank Tower, Jakarta, hari ini.

Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti mengatakan, kerjasama dijalin untuk menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi nasabah kredit Bank Dassa. Perlindungan diberikan dakam bentuk jaminan pelunasan sisa kredit apabila nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat tetap sebelum kewajiban kreditnya terpenuhi.

"MNC Life terus melakukannya kolaborasi, sinergi dengan partner-partner yang kami anggap memang bisa bertumbuh bersama dengan kami. Kali ini kita bekerjasama dengan Bank Dassa, kami yakin kerja sama ini akan membuahkan manfaat, bagi tidak hanya masyarakat tapi juga untuk kedua belah pihak," kata Risye, Senin (14/10/2024).

"Kolaborasi yang kita lakukan dengan Bank Dassa hari ini dalam bentuk produk asuransi jiwa kredit, di mana produk tersebut memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada debitur Bank Dassa, sehingga apabila terjadi risiko kehilangan jiwa akan diberikan perlindungan asuransi oleh MNC Life," tambahnya.

Lebih lanjut, Risye menyebut kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Life untuk menyediakan solusi asuransi yang komprehensif agar nasabah dan keluarganya tidak akan terbebani oleh beban finansial, sehingga keamanan finansial keluarga tetap terjaga. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi dapat memberikan jaminan bagi masa depan finansial mereka.

"Kerjasama dengan Bank Dassa adalah langkah penting dalam memperluas jangkauan kami. Dengan produk Asuransi Jiwa Kredit ini, kami memastikan nasabah Bank Dassa mendapatkan perlindungan lebih dari sekadar layanan keuangan, tetapi juga jaminan untuk masa depan finansial mereka," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement