HOME FINANCE HOT ISSUE

Beri Layanan Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life Jalin Kerja Sama Karunia Multifinance

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |16:13 WIB
Beri Layanan Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life Jalin Kerja Sama Karunia Multifinance
JAKARTA - PT MNC Life Assurance anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, melakukan penandatanganan MoU dengan Karunia Multifinance.

Kerja sama ini akan fokus pada pengembangan produk asuransi jiwa kredit yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial lebih bagi para debitur.

Acara penandatanganan yang berlangsung di kantor pusat MNC Life di Jakarta dihadiri oleh Risye Dillianti selaku Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Anton Prawoto selaku Presiden Direktur PT PasarPolis Insurance Broker, dan Handoko Widjaja selaku Direktur PT Karunia Multifinance.

"Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan Karunia Multifinance. Kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kami dan memberikan solusi perlindungan yang lebih komprehensif bagi nasabah kami,” ujar Risye Dillianti, Rabu (11/9/2024).

Dengan adanya asuransi jiwa kredit ini, lanjut Risye, dapat meningkatkan rasa aman dan ketenangan bagi para nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit.

1 2
