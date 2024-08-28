MNC Life Jalin Kerjasama dengan Klinik Kecantikan Permata Karawang

KARAWANG - MNC Life, sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), dengan bangga mengumumkan kerja sama strategis dengan Klinik Kecantikan Permata Karawang.

Melalui kolaborasi ini, MNC Life memberikan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri kepada seluruh pasien Klinik Kecantikan Permata Karawang, memastikan setiap pasien merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam perjalanannya dan setelah perawatan.

Kerja sama ini diresmikan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT MNC Life Assurance (MNC Life) dan PT Luvena Beauty Corp (Klinik Kecantikan Permata).

BACA JUGA: MNC Life Beri Asuransi Kecelakaan Diri Gratis di Underwriting Summit 2024

Penandatanganan ini dihadiri oleh Risye Dillianti selaku Direktur MNC Life, dan dr. Novia Permana S, Dipl. AAAM, selaku Owner Klinik Kecantikan Permata Karawang, yang sekaligus menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kualitas layanan bagi para pasien.

Dalam sambutannya, Risye mengungkapkan antusiasmenya terhadap kerja sama ini. "Kami menyambut positif kerja sama dengan Klinik Kecantikan Permata Karawang dengan menyertakan produk asuransi Personal Accident untuk seluruh pasien, sebuah upaya untuk memberikan perlindungan ekstra yang membuat pasien merasa aman dan terlindungi dari berbagai risiko tak terduga,” ujar Risye di Karawang, Rabu (28/8/2024).

BACA JUGA: Nonton LMAC 2024 Jadi Nyaman dan Tenang dengan Asuransi Jiwa MNC Life

Sementara itu, dr. Novia Permana S menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis untuk semakin meningkatkan kualitas layanan klinik. "Kami selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pasien di seluruh aspek. Dengan adanya perlindungan asuransi dari MNC Life, kami yakin pasien akan merasa lebih tenang dan nyaman untuk menjalani perawatan di klinik kami, sehingga mereka dapat fokus pada proses perawatan tanpa rasa khawatir,” ungkapnya.