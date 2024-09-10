Gandeng Kalbe Farma, MNC Life Gelar Seminar Kesehatan

JAKARTA - MNC Life jalin kerja sama dengan Kalbe Farma mengadakan seminar kesehatan bertajuk “Peduli Sejak Dini, Kenali Kanker Payudara” di Inews Tower, Jakarta, hari ini, Selasa (19/9/2024).

Acara yang dihadiri oleh karyawan MNC Group tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai kanker payudara yang penting untuk dideteksi sejak dini, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sebagai antisipasi terhadap risiko di masa depan.

Direktur Utama PT MNC Life Assurance Risye Dillianti mengungkapkan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan karyawan, pihaknya merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran mengenai kanker payudara terutama pada perempuan.

"Melalui seminar ini dapat memberikan informasi yang mendalam dan berguna serta mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan memiliki pemahaman pentingnya perlindungan kesehatan. Kami percaya, bahwa langkah-langkah sederhana seperti pemeriksaan rutin dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita,” ujarnya, Selasa (10/09/2024).

Adapun seminar yang dihadiri oleh karyawan MNC Group ini diisi oleh dr. Hastarita Lawrenti selaku Medical Executive PT Kalbe Farma Tbk yang merupakan dokter ahli dalam bidangnya dengan membagikan pengetahuan penting tentang pencegahan, deteksi dini dan dukungan bagi pasien kanker payudara.