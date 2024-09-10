Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Kalbe Farma, MNC Life Gelar Seminar Kesehatan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:32 WIB
Gandeng Kalbe Farma, MNC Life Gelar Seminar Kesehatan
MNC Life Gandeng Kalbe Farma (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Life jalin kerja sama dengan Kalbe Farma mengadakan seminar kesehatan bertajuk “Peduli Sejak Dini, Kenali Kanker Payudara” di Inews Tower, Jakarta, hari ini, Selasa (19/9/2024).

Acara yang dihadiri oleh karyawan MNC Group tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai kanker payudara yang penting untuk dideteksi sejak dini, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sebagai antisipasi terhadap risiko di masa depan.

Direktur Utama PT MNC Life Assurance Risye Dillianti mengungkapkan sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan karyawan, pihaknya merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran mengenai kanker payudara terutama pada perempuan.

"Melalui seminar ini dapat memberikan informasi yang mendalam dan berguna serta mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan memiliki pemahaman pentingnya perlindungan kesehatan. Kami percaya, bahwa langkah-langkah sederhana seperti pemeriksaan rutin dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita,” ujarnya, Selasa (10/09/2024).

Adapun seminar yang dihadiri oleh karyawan MNC Group ini diisi oleh dr. Hastarita Lawrenti selaku Medical Executive PT Kalbe Farma Tbk yang merupakan dokter ahli dalam bidangnya dengan membagikan pengetahuan penting tentang pencegahan, deteksi dini dan dukungan bagi pasien kanker payudara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190169/mnc_life-L8tW_large.jpg
MNC Life Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis bagi Karyawan Perempuan MNC Financial Services
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218/mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement