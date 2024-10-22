MNC Life Raih Penghargaan Asuransi Sangat Bagus dalam Ajang The Finance Executive Forum 2024

JAKARTA - Salah satu anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), yang berada di bawah naungan MNC Group, MNC Life berhasil meraih predikat "Sangat Bagus" dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto Rp250 miliar hingga Rp1 triliun di ajang The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024.

Penghargaan ini diberikan atas prestasi MNC Life yang berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik dan inovasi dalam bisnis asuransi.

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menyatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim MNC Life dan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.

"Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” Selasa (22/10/2024).

MNC Life sendiri menurut Risye selalu berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia dengan menghadirkan produk yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah.