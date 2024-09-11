Gandeng Mitra Strategis, MNC Life Optimistis Capai Target Bisnis di Semester II-2024

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memprediksi pertumbuhan bisnis di semester II-2024 akan luar biasa baik. Target itu sejalan dengan aksi perusahaan menggandeng sejumlah mitra strategis.

Direktur Utama MNC Life, Risye Dillianti mengatakan, kinerja anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di semester I-2024 sangat menggembirakan. Hal ini ditandai dengan sejumlah penghargaan bergensi yang diraih perusahaan di semester pertama tahun ini.

Karena itu, dia yakin kinerja tersebut akan terus berlanjut di paruh kedua tahun ini, setelah MNC Life berhasil menyepakati kerja sama dengan beberapa perusahaan, terutama di bidang keuangan non bank.

“MNC Life tahun ini tumbuh luar biasa ya, nanti sudah keluar laporan keuangan kita yang audited bisa dicek, pertumbuhan bisnis kita tahun ini luar biasa,” ujar Risye saat ditemui di gedung MNC Bank Tower, Rabu (11/9/2024).

Saat ini, MNC Life mendapatkan kepercayaan dari berbagai patner bisnis. Dua diantaranya adalah PT PasarPolis Insurance Broker dan PT Karunia Multifinance.