HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Mampu Adaptasi dengan Perubahan Industri Asuransi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |20:06 WIB
MNC Life Mampu Adaptasi dengan Perubahan Industri Asuransi
MNC Life Raih Penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2024. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Life dinilai berhasil menunjukkan daya tahannya di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Apalagi isu permodalan masih menjadi tantangan besar bagi pemain industri asuransi saat ini.

Atas keberhasilan tersebut, MNC Life meraih penghargaan prestisius dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Best Life Insurance 2024.

“Kami melakukan riset, melihat seluruh laporan perusahaan asuransi. Dari situ, kami melihat MNC Life cukup layak untuk mendapatkan penghargaan untuk acara Warta Ekonomi,” CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Performa MNC Life mampu beradaptasi dengan perubahan di sektor industri asuransi, sehingga memenangkan kategori Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Total Aset di Bawah 1 Triliun.

“Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen tim MNC Life dalam memberikan perlindungan keuangan yang terpercaya dan berkualitas,” jelasnya.

Direktur Utama PT MNC Life Assurance, Risye Dillianti menambahkan penghargaan ini merupakan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis.

