Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |08:18 WIB
Ternyata Ini Alasan BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar
BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Defisit yang membengkak membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadapi ancaman gagal bayar. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya meningkatnya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dalam penanganan penyakit kronis.

Selain itu, bertambahnya fasilitas kesehatan dan peningkatan kasus penyakit dengan biaya pengobatan tinggi juga jadi penyebab kenaikannya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, menjelaskan bahwa jika masalah ini tidak ditangani, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang.

“Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 kita akan defisit atau aset negatif. Gagal bayar bisa terjadi pada Maret 2026”, ujar Mahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Mahlil juga menjelaskan bahwa meskipun jumlah pemakai BPJS Kesehatan bertambah sekitar 30 juta orang, hanya sekitar 7 juta di antaranya yang rutin membayar premi. Hal ini menyebabkan klaim BPJS Kesehatan semakin meningkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement