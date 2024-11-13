Ternyata Ini Alasan BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar

JAKARTA - Defisit yang membengkak membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadapi ancaman gagal bayar. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya meningkatnya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dalam penanganan penyakit kronis.

Selain itu, bertambahnya fasilitas kesehatan dan peningkatan kasus penyakit dengan biaya pengobatan tinggi juga jadi penyebab kenaikannya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, menjelaskan bahwa jika masalah ini tidak ditangani, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang.

“Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 kita akan defisit atau aset negatif. Gagal bayar bisa terjadi pada Maret 2026”, ujar Mahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Mahlil juga menjelaskan bahwa meskipun jumlah pemakai BPJS Kesehatan bertambah sekitar 30 juta orang, hanya sekitar 7 juta di antaranya yang rutin membayar premi. Hal ini menyebabkan klaim BPJS Kesehatan semakin meningkat.