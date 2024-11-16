Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mencairkan Limit Lazada PayLater ke Rekening

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |20:02 WIB
Cara Mencairkan Limit Lazada PayLater ke Rekening
Cara mencairkan limit Lazada Paylater ke rekening (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mencairkan limit Lazada PayLater ke rekening. Simak cara ini sebelum pengguna mencairkan saldo PayLater Lazada.

Lazada Paylater adalah fitur yang memungkinkan pengguna Lazada untuk membeli barang dan membayar di kemudian hari. Fitur ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai layanan "Beli Sekarang, Bayar Nanti".

Lazada Paylater memberikan fasilitas kredit hingga Rp 5 juta (dalam bentuk saldo LazPaylater Balance) yang dapat digunakan pengguna untuk berbelanja di aplikasi Lazada. Namun, perlu diingat bahwa limit ini hanya bisa dipakai langsung di aplikasi Lazada, sehingga pengguna tidak dapat memanfaatkannya untuk berbelanja di platform lain, seperti aplikasi lain atau minimarket.

Karena tidak semua pengguna bisa memenuhi kebutuhannya hanya melalui Lazada, beberapa orang mencari cara alternatif untuk mengakses limit tersebut sebagai dana tunai, salah satunya dengan melakukan gestun.

Berikut adalah cara mencairkan limit Lazada PayLater ke rekening:

1. Sudah Download Aplikasi Lazada

Setelah mengunduh, buka aplikasi Lazada dan akses halaman utama. Lalu, periksa limit Lazada Paylater yang tersedia. Pastikan juga koneksi internet yang digunakan stabil agar aplikasi Lazada dapat diakses dengan lancar.

2. Ketik Kata Kunci “Fisik Telkomsel” dalam Kolom Pencarian

masukkan kata kunci tersebut di kolom pencarian. Aplikasi Lazada kemudian akan menampilkan berbagai produk yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Sebelumnya telah disebutkan bahwa limit Lazada Paylater bisa dicairkan menjadi dana tunai melalui transaksi pembelian.

Pada tahap ini, pengguna akan melihat berbagai produk yang memungkinkan terjadinya transaksi pembelian sah di aplikasi, sehingga limit Lazada Paylater dapat dicairkan. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan mengirimkan bukti transaksi berupa kertas ke alamat pengguna sebagai tanda bahwa produk telah dibeli melalui Lazada dengan metode pembayaran LazPayLater.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
