HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Game Penghasil DANA Rp50 Ribu, Langsung Masuk Rekening!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:05 WIB
5 Game Penghasil DANA Rp50 Ribu, Langsung Masuk Rekening!
5 Game Penghasil DANA Rp50 Ribu , Langsung Masuk Rekening! (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Game penghasil DANA Rp50 ribu menarik diketahui. Salah satunya adalah fish master yang merupakan game simulasi memancing. Di game ini, setiap pemain perlu memancing ikan sebanyak-banyaknya untuk dapat mengumpulkan koin.

Koin-koin ini nantinya bisa ditukar menjadi uang yang ditarik lewat aplikasi DANA dan OVO. Ada juga Lucky Popstar yang menjadi game berbasis puzzle. Setiap player perlu menyelesaikan puzzle yang terdapat di game untuk memperoleh koin sebanyak-banyaknya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Minggu (17/11/2024), Okezone telah merangkum game penghasil DANA Rp50 ribu, sebagai berikut.

Game Penghasil DANA Rp50 Ribu

1. Wild Cash

Wild Cash merupakan salah satu aplikasi yang populer dalam kategori game penghasil uang, khususnya untuk menukarkannya menjadi saldo DANA. Aplikasi ini menawarkan berbagai misi dan tantangan yang dapat diselesaikan untuk mengumpulkan poin.

Poin-poin tersebut kemudian bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah, termasuk saldo DANA. Sama seperti aplikasi game pada umumnya, pengguna dapat mengunduh Wild Cash melalui Google Play Store atau App Store.

2. Gold Miner

Gold Miner menjadi game simulasi menambang emas. Dalam game ini, pemain akan diberi misi untuk mencari kotak emas. Untuk memperoleh uang, pemain harus menyelesaikan misi tersebut dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa poin reguler yang dapat diperoleh setiap hari untuk memperoleh uang.

3. Football Stars

Game Football Stars ini cocok dimainkan di Indonesia. Di game ini, pemain perlu mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk mencapai skor yang tinggi. Di sini, akan ada hadiah uang yang lumayan tinggi sebagai hadiah.

