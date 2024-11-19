Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cetak 2 Gol Kemenangan Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Segini Harga Pasar Marselino Ferdinan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:36 WIB
Cetak 2 Gol Kemenangan Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Segini Harga Pasar Marselino Ferdinan
Momen Marselino Ferdinan Cetak Gol ke Gawang Arab Saudi. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
JAKARTA - Marselino Ferdinan mencetak dua gol saat Indonesia melawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United ini memiliki harga pasar hingga Rp5,21 miliar.

Marselino berhasil melesatkan gol pertama Indonesia pada menit ke-32. Dirinya kembali membobol gawang Arab Saudi di menit 57. Dengan dua gol tersebut, Indonesia menang atas Arab Saudi 2-0.

Kemenangan diraih skuad Shin Tae-yong atas Arab Saudi di lapangan yang menjadi aset termahal Indonesia, Gelora Bung Karno. Kini peluang Indonesia untuk melaju langsung ke Piala Dunia 2026 atau kualifikasi zona empat semakin terbuka.

Melansir Transfermarkt, Marselino yang baru berusia 20 tahun bisa bermain di beberapa posisi, sayap kiri dan gelandang tengah. Sebelum bermain di Oxford, dirinya menjadi pemain KMSK Deinze dan Pesebaya.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia menang atas Timnas Arab Saudi. Hasil ini pun menjadi sejarah pertama kalinya bagi Indonesia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

