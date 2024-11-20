Cara Cek Pencairan Bansos KLJ 2024 di SILADU

JAKARTA - Cara cek pencairan Bansos KLJ 2024 di SILADU. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan program bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk November 2024.

Program ini ditujukan kepada masyarakat berusia 60 tahun ke atas yang membutuhkan bantuan finansial. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, dengan total pencairan sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2024.

Pencairan KLJ pada tahap 4 ini akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir bulan November 2024, dan diharapkan dapat membantu para lansia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pencairan dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya, namun jika bantuan belum cair maka penerima diminta untuk menunggu hingga bulan berikutnya.

Berikut ini merupakan cara untuk mengecek status pencairan bansos KLJ :

Kunjungi situs SILADU

Penerima bansos KLJ perlu untuk mengakses situs resmi SILADU di https://siladu.bansos.go.id. Pastikan sudah menggunakan perangkat yang terhubung ke internet dengan koneksi yang stabil untuk mempermudah proses pengecekan.

Dengan login akun

Setelah membuka situs SILADU, penerima akan diminta untuk melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka calon penerima bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Jika sudah terdaftar, baru akan bisa untuk memeriksa status pencairan bansos KLJ secara lengkap dan akurat.

Pilih menu pencairan bansos KLJ

Setelah berhasil masuk, langkah selanjutnya adalah dengan mencari dan pilih menu yang berkaitan dengan "Pencairan Bansos KLJ 2024". Menu ini akan membawa ke halaman yang menampilkan informasi terkait status pencairan bantuan yang akan terima. Pastikan untuk memilih opsi yang sesuai agar bisa melihat rincian yang relevan.

Cek status pencairan

Pada halaman pencairan, para penerima akan menemukan status terkait pencairan dana bansos KLJ. SILADU akan menunjukkan apakah pencairan sudah selesai, atau masih dalam proses, ataupun belum diproses. Jika dana sudah dicairkan, biasanya akan muncul informasi mengenai tanggal dan tempat pencairan, sehingga penerima bisa segera mengambil bantuan sesuai jadwal yang tertera.

Konfirmasi dan lakukan tindakan jika diperlukan

Jika status pencairan menunjukkan bahwa dana sudah diterima tetapi si penerima belum menerimanya, SILADU sudah menyediakan fitur untuk menghubungi pihak terkait. Penerima juga bisa mengajukan pertanyaan atau melaporkan masalah ini melalui fitur pengaduan yang tersedia. Petugas akan memberikan penjelasan atau solusi terkait masalah tersebut.

Perhatikan waktu dan lokasi pencairan

Setiap penerima bansos KLJ biasanya diberikan jadwal dan lokasi tertentu untuk pencairan. SILADU akan memberikan informasi terkait tempat pencairan seperti kantor pos, bank, atau lokasi lain yang ditunjuk. Pastikan untuk datang tepat waktu untuk menghindari keterlambatan atau antrian yang panjang.