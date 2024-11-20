Sumber Kekayaan Artis Muda, Prilly Latuconsina

JAKARTA – Sumber kekayaan artis muda, Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina merupakan salah satu deretan artis dengan kekayaan fantastis di usianya yang masih muda.

Lahir dengan nama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina, dia merupakan seorang artis yang pernah masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia dalam kategori Entertainment and Sports pada tahun 2022. Prilly lahir di Tanggerang, 15 Oktober, 1996.

Prilly merupakan seorang aktris, presenter, penyanyi, dan sebagainya. Berikut merupakan sumber kekayaan Prilly yang telah di rangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Bisnis Toko Roti

Toko roti yang dimiliki Prilly bernama Bebelly Bakery. Ia bersama Laudya Chintya Bella telah membagun bisnis tersebut dan suskes mendulang pundi-pundi rupiah.

2. Klub Bola

Salah satu sumber kekayaan Prilly adalah dengan membeli saham sebesar 10% dari Persikota Tangerang. Menurut manajemen tim tersebut, Prilly saat ini duduk sebagai komisaris di tim tersebut.

3. Pemain FTV dan Sinetron

Prilly memiliki keahlian berakting sehingga ia memainkan aktingnya pada beberapa sinetron dan FTV seperti, Ganteng-Ganteng Serigala, Monyet Cantik 2, Bawang Merah Bawang Putih, dan sebagainya.

4. Pemain Film

Selain berakting di beberapa sinetron dan FTV, Prilly juga melakoni akting nya di dunia film, seperti di film sekuel Danur, Insya Allah Sah, Matt & Mou, Kukira Kau Rumah, dan sebagainya.

5. Youtuber

Tak hanya berkiprah di dalam dunia seni peran, Prilly juga berkiprah di dunia konten digital Youtube. Channel Youtubenya bernama Prilly Latuconsina. Per November 2024, ia memiliki total subscriber 3,32 juta.