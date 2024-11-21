Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Peduli Bagikan 1.000 Kacamata Gratis kepada Anak-Anak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:37 WIB
MNC Peduli Bagikan 1.000 Kacamata Gratis kepada Anak-Anak
MNC Peduli, KKP, Yayasan Onesight EssilorLuxottica, Forjukafi, Gelar Pemeriksaan Mata Gratis. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - MNC Peduli berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yayasan Onesight EssilorLuxottica dan Forjukafi menggelar 1.000 pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada anak-anak. Acara ini dilangsungkan di Gedung Mina Bahari 3, Kementerian KKP.

Kegiatan ini merupakan komitmen untuk meningkatkan akses perawatan penglihatan bagi mereka yang membutuhkan perawatan mata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mata.

Guru SDS Lembaga Putra Kita, Menteng, Sahrul Romadoni, mengucapkan terimakasih kepada MNC Peduli yang telah menggelar inisiatif ini.

Menurutnya program pemeriksaan dan pembagian kacamata gratis ini sangat membantu para murid yang terindikasi mengalami ganguan penglihatan bisa memaksimalkan potensi mereka.

"Alhamdulillah bagi saya acara pada hari ini, dari yang diselenggarakan oleh MNC Peduli, bagi saya sangat membantu kepada murid-murid kita terutama yang kurang mampu dalam memeriksa matanya. Terimakasih MNC Peduli," ungkap Sahrul.

Sementara itu, Fatan yang merupakan salah satu peserta mengaku sangat senang bisa mendapatkan akses untuk memeriksakan matanya dan memperoleh kacamata secara gratis. Dengan bantuan yang diberikan ini, siswa kelas 3 SD itu menyebut bisa melihat bacaan dengan lebih baik.

"Senang bisa dapat kacamata gratis, baca lebih jelas," ujarnya.

