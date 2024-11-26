Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

14 Barang Sitaan Penunggak Pajak Dilelang, Ada Mobil BMW hingga Ruko

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |20:36 WIB
14 Barang Sitaan Penunggak Pajak Dilelang, Ada Mobil BMW hingga Ruko
DJP lelang barang sitaan penunggak pajak (Foto: DJP)
A
A
A

JAKARTA – Barang sitaan penunggak pajak dilelang oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Lelang digelar berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.

Barang yang dilelang adalah hasil penyitaan aset penunggak pajak dari delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan bahwa pelaksanaan lelang ini merupakan kegiatan penagihan pajak atas barang sitaan dari penunggak pajak yang digunakan untuk membayar utang pajak.

Selain itu, Farid mengharapkan kegiatan ini memberikan efek jera (deterrent effect) dan menunjukkan keseriusan DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebanyak empat belas aset akan dilaksanakan lelang Eksekusi Pajak tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui situs web lelang.go.id atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya.

Berikut barang yang dilelang berupa:

1. Kendaraan Isuzu NHR 55 CO E2-1

2. Kendaraan Toyota Hilux 2.46 DC

3. Kendaraan Niaga Truk Box Mitsubishi Colt Diesel Canter FE 71 L

4. Kendaraan Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Suzuki AEV415PCL TYPE 2 4X2 MT

5. Kendaraan Mobil BMW X5.3

6. Kendaraan Mobil Honda RD4 2WD CKD AT

7. Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel

8. Kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova V AT

9. Kendaraan Toyota Avanza 1.3 V A/T

10. Kendaraan Nissan X-Trail 2.5 2WD CVT ST A/T 2488cc Warna Hitam

11. Kendaraan Volvo XC90 2.9 T6 A/T

12. 1 unit rumah toko di Komplek Pasar Bersih Cengkareng Blok C 2.2 serta 2 unit kios di Komplek Pasar Bersih Cengkareng Blok H 1.1 dan Blok H 2.1

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185563/lelang_barang_djkn_kemenkeu-ErLt_large.png
DJKN Tegaskan Lelang Barang Dilakukan Secara Adil dan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147866/pajak-a3Ms_large.png
Dilelang 15 Aset Penunggak Pajak, Ada Mobil Jeep hingga Motor Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/320/3095680/djkn-kejar-target-lelang-di-sisa-tahun-2024-U7JmvqpjW5.jpg
DJKN Kejar Target Lelang di Sisa Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067072/wna-bisa-ikut-lelang-barang-di-ri-ini-syaratnya-C08TE8p8Pb.png
WNA Bisa Ikut Lelang Barang di RI, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/52/3050172/lelang_mobil-7r2U_large.jpg
Jadi Alternatif, Peminat Mobil Lelang Kini Makin Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/320/3036455/77-aset-penunggak-pajak-dilelang-ada-emas-hingga-tanah-jmspJrW8dq.jpg
77 Aset Penunggak Pajak Dilelang, Ada Emas hingga Tanah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement