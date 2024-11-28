Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Mentereng Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Digugat Cerai

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:58 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Mentereng Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Digugat Cerai
Ternyata Ini Pekerjaan Mentereng Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Digugat Cerai. (Foto: Okezone.com/Ist)
JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan mentereng Galiech Ridha Rahardja, suami Asri Welas yang digugat cerai.

Kabar perceraian artis dan komedian, Asri Welas dan sang suami, Galiech Ridha Rahardja memang menjadi kabar yang sangat mengejutkan publik. Sebab, rumah tangga yang telah mereka bangun selama 17 tahun itu sangat jauh dari gosip dan juga kabar miring,

Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja menikah pada 2007 silam. Dari hasl pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Rajwa Gilbram Ridha Rahardja, Rayyan Gibran Ridha Rahardja, dan juga Renzo Gibrar Ridha Rahardja.

Setelah 17 tahun membina rumah tangga, diduga hubungan keduanya mulai retak beberapa bulan lalu setelah Asri mulai jarang mengunggah potret kebersamaannya dengan sang suami.

Dibalik itu semua, Asri Welas rupanya kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Depok pada 05 November 2024 lalu. Tidak diketahui secara pasti penyebab perceraian mereka. Namun hingga kini, proses perceraian masih terus berjalan.

Mengetahui perceraian tersebut, masyarakat mulai penasaran dengan sosok Galiech Ridha Rahardja, suami dari Asri Welas. Mulai dari pendidikan hingga bahkan pekerjaan dari sang suami tersebut.

Usut punya usut, meski tidak terjun ke dunia hiburan seperti sang istri, Galiech Ridha Rahardja rupanya memiliki pekerjaan yang terbilang mentereng dengan karir yang cukup bagus.

Melansir akun Linkedin Galiech Ridha Rahardja, suai Asri Welas itu diketahui adalah seorang pekerja kantoran. Dia memiliki banyak pengalaman sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perbankan.

Tercatat, sejak 2006 dia menjadi pegawai di bank swasta bernama Citi. Ia menduduki posisi Compliance Department selama 3 bulan dan lanjut menjadi Customer Care Center hingga 2009.

