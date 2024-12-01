Harga BBM Pertamax vs Shell Super dan BP 92 di Awal Desember 2024, Lebih Murah Siapa?

JAKARTA - PT Pertamina (Persero), Shell dan BP memutuskan tidak menaikan harga bahan bakar dengan kualitas RON 92. Harga Pertamax, Shell Super dan BP 92 pun tidak mengalami perubahan per 1 Desember 2024.

Pertamina tetap mempertahankan harga BBM Pertamax di Pertamax Rp12.100. Kemudian Shell Super tetap Rp12.290 dan BP 92 tetap Rp12.290 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM jenis lainnya mengalami kenaikan baik di SPBU Pertamina, Shell dan BP.

BBM non susbidi Pertamina mengalami perubahan harga seperti Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.550 per liter. Kemudian Dexlite naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.400 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp13.800 per liter.

Kemudian harga bahan bakar Shell juga mayoritas mengalami kenaikan seperti Shell V-Power, V-Power Diesel dan V-Power Nitro+.