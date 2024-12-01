JAKARTA - Harga bahan bakar Shell mayoritas mengalami kenaikan di awal bulan ini. Hanya Shell Super yang harganya tetap di Rp12.290 per liter.
Sementara bahan bakar lainnya seperti Shell V-Power, V-Power Diesel dan V-Power Nitro+ mengalami kenaikan harga per 1 Desember 2024.
Di bulan sebelumnya juga Shell telah menaikan harga bahan bakarnya. Kemudian naik lagi di bulan Desember 2024.
Misalnya, Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter. Lalu Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter.
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," dikutip dari web Shell, Minggu (1/12/2024).
Berikut daftar lengkap harga bahan bakar Shell di seluruh SPBU:
Jakarta
- Shell Super tetap Rp12.290 per liter
- Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter
- Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter
- Shel Diesel Extra -
- Shell V-Power Nitro+ naik Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter
Banten
- Shell Super tetap Rp12.290 per liter
- Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter
- Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter
- Shel Diesel Extra -
- Shell V-Power Nitro+ naik Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter