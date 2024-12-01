Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Naik Mulai 1 Desember 2024, Ini Daftar Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |06:19 WIB
Harga BBM Shell Naik Mulai 1 Desember 2024, Ini Daftar Terbarunya
Harga BBM Shell Naik per 1 Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar Shell mayoritas mengalami kenaikan di awal bulan ini. Hanya Shell Super yang harganya tetap di Rp12.290 per liter.

Sementara bahan bakar lainnya seperti Shell V-Power, V-Power Diesel dan V-Power Nitro+ mengalami kenaikan harga per 1 Desember 2024.

Di bulan sebelumnya juga Shell telah menaikan harga bahan bakarnya. Kemudian naik lagi di bulan Desember 2024.

Misalnya, Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter. Lalu Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," dikutip dari web Shell, Minggu (1/12/2024).

Berikut daftar lengkap harga bahan bakar Shell di seluruh SPBU:

Jakarta

- Shell Super tetap Rp12.290 per liter

- Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter

- Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter

- Shel Diesel Extra -

- Shell V-Power Nitro+ naik Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter

Banten

- Shell Super tetap Rp12.290 per liter

- Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter

- Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter

- Shel Diesel Extra -

- Shell V-Power Nitro+ naik Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter

