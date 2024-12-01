Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Naik di SPBU BP AKR Awal Desember, Paling Murah Rp12.290 per Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |06:22 WIB
Harga BBM Naik di SPBU BP AKR Awal Desember, Paling Murah Rp12.290 per Liter
Harga BBM BP Naik per 1 Desember 2024. (Foto: Okezone.com/BP)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan di seluruh SPBU BP. Hanya BP 92 yang harganya tetap di Rp12.290 per liter.

Sementara harga bahan bakar lainnya seperti BP Ultimate, BP Ultimate Diesel dan Diesel mengalami kenaikan di awal bulan ini.

Harga BP Ultimate dari Rp13.310 naik menjadi Rp13.340 per liter per 1 Desember 2024. Kemudian BP Ultimate Diesel dari Rp13.510 naik menjadi Rp13.900per liter.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," dikutip dari web BP, Minggu (1/12/2024):

- BP Ultimate dari Rp13.310 naik menjadi Rp13.340 per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401/spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement