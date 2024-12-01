Harga BBM Naik di SPBU BP AKR Awal Desember, Paling Murah Rp12.290 per Liter

Harga BBM BP Naik per 1 Desember 2024. (Foto: Okezone.com/BP)

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan di seluruh SPBU BP. Hanya BP 92 yang harganya tetap di Rp12.290 per liter.

Sementara harga bahan bakar lainnya seperti BP Ultimate, BP Ultimate Diesel dan Diesel mengalami kenaikan di awal bulan ini.

Harga BP Ultimate dari Rp13.310 naik menjadi Rp13.340 per liter per 1 Desember 2024. Kemudian BP Ultimate Diesel dari Rp13.510 naik menjadi Rp13.900per liter.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," dikutip dari web BP, Minggu (1/12/2024):

- BP Ultimate dari Rp13.310 naik menjadi Rp13.340 per liter.