Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2024, Berikut Daftarnya

Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 Desember 2024. Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pun naik di awal bulan ini.

Sementara itu, untuk harga BBM Pertalite, Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp10.000, Pertamax Rp12.100 dan Pertamax Green Rp13.150 per liter.

Sedangkan untuk BBM non susbidi mengalami perubahan harga seperti Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.550 per liter. Kemudian Dexlite naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.400 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp13.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Desember 2024:

Pertalite tetap Rp10.000 per liter

Pertamax tetap Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.550 per liter