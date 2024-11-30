Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Driver Ojol Ancam Demo Besar-besaran jika Tak Masuk Kriteria Penerima BBM Subsidi

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |09:34 WIB
Driver Ojol Ancam Demo Besar-besaran jika Tak Masuk Kriteria Penerima BBM Subsidi
Ojol Tak Dapat BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Driver ojek online berencana demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ojek online (ojol) tidak termasuk dalam kelompok penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono sudah sejak tahun 2018 mendesak pemerintah untuk mendorong inisiatif kepada DPR RI agar legalitas ojol sebagai salah satu angkutan publik dapat direalisasikan ataupun mendorong agar Presiden RI dapat mengeluarkan Perppu legalitas ojol agar dapat menjadi angkutan publik, namun nyatanya pemerintah tidak juga dapat memberikan legalitas tersebut.

“Menteri ESDM menolak ojol sebagai penerima BBM bersubsidi karena bukan angkutan publik, sehingga kami anggap hal ini merupakan hal yang tidak dapat kami terima,” ujarnya kepada Okezone, Sabtu (30/11/2024).

“Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” tambahnya.

Padahal ia berharap pemerintahan Prabowo ini dapat mensejahterakan ojol namun nyatanya pernyataan Bahlil ini membuat ojol meradang dan siap turun massa besar, mana pro rakyatnya.

“Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi malah akan diperas lagi oleh pemerintah, dimana hati nurani Menteri ESDM Bahlil kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement