HOME FINANCE

Asuransi Griya Proteksi Maksima dari BRI Siap Lindungi Harta Benda Anda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:34 WIB
Asuransi Griya Proteksi Maksima dari BRI Siap Lindungi Harta Benda Anda
Ilustrasi Asuransi Griya Proteksi Maksima. (Foto: dok freepik/jcomp)
JAKARTA - Bencana alam, kebakaran, dan berbagai risiko lain bisa datang tanpa terduga dan membahayakan aset berharga, termasuk tempat tinggal Anda. 

Kerugian yang ditimbulkan tak hanya dapat berdampak pada materi, tetapi juga mengganggu stabilitas finansial Anda. Untuk itu, memiliki perlindungan yang tepat menjadi langkah penting dalam menjaga aset dan harta benda dari potensi kerusakan atau kehilangan.

Asuransi bisa menjadi solusi tepat untuk memberikan jaminan atas aset Anda, terutama yang melindungi dari berbagai risiko. Salah satu pilihan yang dapat Anda pertimbangkan adalah Asuransi Griya Proteksi Maksima dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Asuransi ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap harta benda dan tempat tinggal Anda, termasuk jaminan kecelakaan diri, kesehatan, serta perlindungan hukum. 

Asuransi Griya Proteksi Maksima memberikan jaminan atas berbagai kerusakan material, seperti kebakaran, petir, ledakan asap, dan berbagai dampak kecelakaan lainnya yang bisa terjadi pada harta benda atau tempat tinggal Anda.

