HOME FINANCE

Pensiun, Ini Tips Memulai Bisnis bersama Kredit BRIguna Purna

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:43 WIB
Pensiun, Ini Tips Memulai Bisnis bersama Kredit BRIguna Purna
Ilustrasi bisnis saat pensiun dengan BRIguna Purna. (Foto: dok freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki masa pensiun mungkin menjadi membosankan bagi beberapa orang, terutama untuk mereka yang terbiasa berangkat ke kantor. Saat pensiun, rutinitas tersebut akan hilang dan memunculkan kejenuhan.

Namun, pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Masa ini dapat menjadi peluang baru, misalnya dengan memulai bisnis yang sudah lama direncanakan.

Ya, saat pensiun, Anda memiliki lebih banyak waktu luang untuk berwirausaha tanpa takut terganggu dengan pekerjaan kantor. Ide-ide dalam mengembangkan bisnis pun bisa lebih cepat mengalir.

Tips Kembangkan Bisnis saat Pensiun

Selain menggunakan keahlian yang digunakan ketika masih aktif bekerja, Anda juga bisa memanfaatkan hobi saat memulai bisnis di masa pensiun. Coba lihat apakah hobi tersebut bisa memunculkan peluang usaha, lalu kembangkan dengan keahlian yang Anda miliki.

Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek finansial demi memastikan kelancaran dan keberlanjutan usaha di masa pensiun. Pastikan dana pensiun sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan perlindungan finansial yang cukup, terutama pada tahap awal bisnis.

Halaman:
1 2 3
