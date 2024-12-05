Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Program 3 Juta Rumah Prabowo Bakal Dialiri Energi Hijau

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |00:06 WIB
Program 3 Juta Rumah Prabowo Bakal Dialiri Energi Hijau
Program 3 Juta Rumah Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan kebutuhan listrik dalam skala besar akan menjadi perhatian utama dalam program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui program ambisius ini meliputi 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Dengan jangka waktu kepemimpinan 5 tahun, maka menurut Hashim terdapat potensi pembangunan sebesar 15 juta unit.

“Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau,” kata Hashim di Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Selain itu, pembangunan apartemen di kawasan perkotaan juga akan dirancang agar efisien dan ramah lingkungan.

Hashim menyatakan penggunaan material bangunan juga akan mengikuti standar hijau untuk mendukung keberlanjutan.

Halaman:
1 2
