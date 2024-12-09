Sumber Kekayaan Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Penganut Muslim Taat yang Main di Indonesia

JAKARTA - Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya pevoli cantik ini akan mulai bermain di Tanah Air bersama Yogya Falcons.

"Saya sangat senang akhirnya bisa ke Indonesia dan bermain voli di sini. Saya sudah memimpikan ini selama tiga atau empat tahun terakhir, dan akhirnya sekarang bisa jadi kenyataan," ujar Sabina.

Ini menjadi kali pertamanya bagi Sabina untuk menginjakkan kaki di Indonesia. Namun, pevoli 28 tahun itu mengaku seperti sudah memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia karena pengikut di media sosial pribadinya banyak dari Indonesia.

"Setelah Asian Junior Women's Volleyball Championship 2014 di Taiwan, saya mendapatkan banyak sekali followers dari Indonesia. Mereka sering bilang kalau ingin melihat saya bermain voli di Indonesia. Sekarang akhirnya bisa terjadi," tutup Sabina.

Menarik untuk dinantikan penampilan pemain penganut muslim taat yang berhasil wujudkan mimpi main di Indonesia ini.

Sebagai pemain voli profesional tentu Sabina memiliki pendapatan yang sangat besar. Apalagi dirinya sudah bermain di Timnas Kazakhstan di ajang Voli Junior Asia 2014 di Taiwan.

Tak hanya dari gaji sebagai pevoli, Sabina juga memiliki bisnis pakaian olahraga, S20.

Sabina menjalin kerjasama dengan Zibroo pada 2016. Kolaborasi dengan perusahaan olahraga ini menghasilkan baju, sweatshirts sampai seragam.