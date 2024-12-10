Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mudah Daftar Kredivo Tanpa Pakai NPWP

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:03 WIB
Cara Mudah Daftar Kredivo Tanpa Pakai NPWP
Cara mudah daftar Kredivo tanpa NPWP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah daftar Kredivo tanpa pakai NPWP. Layanan kredit digital Kredivo banyak diminati pengguna karena kemudahan aksesnya untuk mendapatkan kredit.

Kredivo menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan kredit cepat, meskipun tidak semua calon pengguna memiliki dokumen seperti NPWP. Alternatif ini penting bagi mereka yang tetap ingin menggunakan layanan Kredivo meskipun tanpa NPWP.

Calon pengguna disarankan untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mempelajari tips agar pengajuan mereka lebih mudah diterima. Sebagai pengganti NPWP, pengguna dapat mengunggah dokumen lain yang mendukung, seperti slip gaji, rekening koran, atau surat keterangan kerja. Dokumen-dokumen ini harus mampu menunjukkan bahwa pengguna memiliki penghasilan yang stabil.

Informasi tersebut sangat penting untuk memastikan kemampuan calon pengguna dalam membayar cicilan. Dengan dokumen pendukung yang lengkap dan memadai, pengguna tetap dapat mengakses layanan Kredivo meskipun tanpa NPWP.

Berikut adalah cara mudah daftar Kredivo tanpa pakai NPWP yang dirangkum Okezone, Minggu (15/12/2024):

1. Unduh dan Pasang Aplikasi Kredivo

Langkah pertama untuk mendaftar Kredivo tanpa NPWP adalah mengunduh aplikasi Kredivo melalui Google Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Pastikan perangkat memiliki ruang penyimpanan cukup dan koneksi internet stabil, karena aplikasi ini akan menjadi platform utama untuk pendaftaran, pemantauan limit, serta pengajuan pinjaman dan cicilan.

2. Buka Aplikasi Kredivo

Setelah aplikasi berhasil diinstal, buka aplikasi Kredivo untuk memulai proses pendaftaran. Pada halaman awal, pilih menu “Daftar” atau “Sign Up” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana pengguna diminta mengisi informasi dasar yang diperlukan.

3. Pilih Jenis Akun

Kredivo menyediakan berbagai pilihan akun, seperti Starter, Basic, dan Premium. Bagi pengguna yang mendaftar tanpa NPWP, pilih akun Starter atau Basic karena tidak membutuhkan NPWP sebagai syarat. Pastikan untuk memahami fitur dan limit dari setiap tipe akun sebelum membuat pilihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160355/kredit-VdFC_large.png
Kredit Perbankan Menurun ke 7,7%, Tanda Ekonomi RI Melambat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154951/kredit-n63P_large.jpg
Kredit Perbankan Tak Optimal, Industri Tekstil hingga Tambang Sulit Dapat Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148350/kredit-fhCS_large.png
Kredit Bank Menurun, Ini Penjelasan Gubernur BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102313/paylater-jzqW_large.jpg
Alasan Pengguna Paylater Wajib Punya Gaji Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098489/prabowo-siapkan-rp20-triliun-untuk-kredit-investasi-padat-karya-ini-syaratnya-QhxAJNoDw5.jpg
Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Kredit Investasi Padat Karya, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094583/apakah-kredit-macet-bisa-dipidana-i2okKyfbXv.jpg
Apakah Kredit Macet Bisa Dipidana?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement