Liburan Akhir Tahun Pakai Kartu Kredit MNC Bank Banyak Promonya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan banyak promo dalam rangka menyambut musim liburan akhir tahun. Anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT), saat ini tengah menggelar beragam promo istimewa untuk mendukung kamu mewujudkan liburan seru akhir tahun mulai dari penerbangan, kereta api, SPBU, staycation, dining, hingga entertainment.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menghimbau masyarakat, khususnya pemegang kartu kredit MNC Bank untuk menikmati ragam promo.

BACA JUGA: MNC Bank Raih Visa Award 2023

“Melalui ragam promosi Liburan Seru Akhir Tahun MNC Bank, mari nikmati momen liburan akhir tahun bersama keluarga dan kerabat terdekat, dengan penuh suka cita. Jangan sampai ketinggalan, bagi yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank dapat segera mengajukannya dengan mudah dan praktis hanya melalui smartphone,” imbau Rita, Selasa (3/12/2024).

Perlu diketahui, kamu dapat menikmati beragam promo yang disajikan dengan menggunakan Kartu Kredit MNC Bank. Simak ragam penawaran berikut dan jangan sampai ketinggalan untuk menikmatinya!

1. Terbang Bebas ke Destinasi Impian dengan MNC Bank Citilink Visa Card! Nikmati penerbangan hemat dan menguntungkan bersama maskapai Citilink. Kamu dapat memanfaatkan setiap transaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank Citilink Visa Card untuk mendapatkan bonus LinkMiles hingga 15.000 Miles. Nantinya, LinkMiles yang telah terkumpul dalam jumlah tertentu dapat ditukarkan menjadi potongan harga tiket pesawat Citilink, upgrade kelas penerbangan, atau bahkan tiket penerbangan gratis. Informasi lebih lengkap terkait fitur dan produk MNC Bank Citilink VISA Card dapat diakses https://mncbank.co.id/post/mnc-bank-citilink-visa-card.

2. Nikmati Keseruan Traveling Menggunakan MNC Bank KAI Acces! Jangan lupa untuk manfaatkan setiap cashback yang diberikan untuk setiap transaksi pembelian tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI menggunakan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access. Informasi lebih lanjut dapat kamu akses di https://mncbank.co.id/post/kartu-kredit-mnc-bank-kai-access