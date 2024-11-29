Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Akan Segera Berakhir, Jangan Lewatkan Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:05 WIB
Akan Segera Berakhir, Jangan Lewatkan Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (IDX: BHIT) telah melaksanakan undian ke-4 Tabungan Dahsyat Berhadiah. Sama seperti periode sebelumnya, terdapat 12 nasabah MNC Bank yang beruntung dan berhak mendapatkan beragam hadiah istimewa, berupa:

1. Uang tunai senilai Rp10 juta untuk masing-masing 6 Nasabah

2. Voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta untuk 2 orang pemenang

3. Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB untuk masing-masing 3 orang pemenang

4. Uang tunai senilai Rp50 juta untuk 1 orang pemenang

Pada undian ke-4 kali ini terdapat 2.711 nasabah yang berhasil menjaga rata-rata saldo tabungannya selama periode Oktober 2024. Untuk informasi lebih lanjut terkait nama-nama pemenang dan mekanisme pemberian hadiah, seluruh nasabah dapat mengakses link berikut bit.ly/PemenangDahsyatOkt24.

Jangan sampai ketinggalan! Karena program Tabungan Dahsyat Berhadiah akan segera berakhir pada Januari 2025. Masih tersisa 2 kali pengundian lagi bagi nasabah yang berhasil menjaga saldo rata-rata tabungannya. Puncaknya pada Januari 2025, akan diundi grand prize berupa 1 unit mobil Toyota Fortuner dan 1 unit Hyundai Stargazer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
