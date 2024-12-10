Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Ungkap Manfaat Temu Bisnis IKM dengan Industri Besar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |15:42 WIB
Ketum Kadin Ungkap Manfaat Temu Bisnis IKM dengan Industri Besar
Ketum Kadin soal Temu Bisnis IKM (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi gelaran Temu Bisnis Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komponen Otomotif dengan Industri Besar, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Selasa (10/12/2024).

Anindya mengungkapkan gelaran tersebut dapat membantah adanya isu de-industrialisasi yang tengah dikhawatirkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Ia menegaskan, upaya temu bisnis antara IKM dengan industri besar di sektor otomotif dapat memecahkan peluang bisnis yang semakin banyak.

"Dengan cara seperti ini suatu grup yang besar seperti Astra dan yayasannya, Bukan saja terus melakukan industrialisasi, tapi juga memperkuat supply chainnya," jelas Anindya kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Dalam gelaran yang turut dihadiri PT Astra International dan Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra, Anindya mengatakan dukungan Temu Bisnis ini menjadi bukti pemerintah khususnya Kemenperin, melakukan binaan ke IKM. Ini terlihat baik dari industri di tier satu terhadap perusahaan di tier 2.

"Jadi ini luar biasa. Nah Kadin sebagai wadah dunia usaha yang dibawahnya ada BUMN, swasta tentunya dan koperasi, ingin sekali untuk memperluas contoh yang sudah diberikan ini semua," jelas Anindya.

