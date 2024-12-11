Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Gus Miftah

JAKARTA - Harta kekayaan Raffi Ahmad vs Gus Miftah. Raffi Ahmad saat ini masih menjabat Utusan Khusus Presiden, sementara Gus Miftah sudah mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden di Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Gus Miftah merupakan pendakwah di Indonesia yang akhir-akhir ini namanya sedang viral dikarenakan olokannya terhadap penjual es teg di acaranya.

Hal ini menyorot perhatian publik netizen dengan membandingkan berapa perbandingan kekayaan harta dari Gus Miftah dan Raffi Ahmad yang merupakan salah satu Utusan Khusus Presiden juga.

Sebagai pejabat negara dan dua sosok yang namanya dikenal di Indonesia, hal ini menarik perhatian publik. Namun sayangnya, kedua sosok tersebut belum melaporkan harta kekayaannya ke laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Meskipun data resmi dari LHKPN belum ada, Okezone merangkum dari berbagai sumber untuk harta kekayaan Gus Miftah dan Raffi Ahmad. Gus Miftah diperkirakan bisa memperoleh hingga Rp75 juta dalam sekali ceramah.