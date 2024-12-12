Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi Gending-Kraksaan Siap Dilalui Selama Nataru

Fetra Hariandja , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |12:45 WIB
Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi Gending-Kraksaan Siap Dilalui Selama Nataru
Tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Gending-Kraksaan bisa dilalui saat libur Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

PROBOLINGGO - PT Jasamarga Probolinggo-Banyuwangi memastikan masyatakat bisa melintasi ruas fungsional seksi 1 Gending-Kraksaan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Jalan tol fungsional ini bisa mengurai kemacetan di beberapa titik jalur arteri.

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto menjelaskan, ruas tol Gending-Kraksaan sudah siap digunakan meski kondisinya belum 100% rampung. Sehingga pengguna perlu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

"Namanya fungsional, tentu belum seperti tol yang sempurna. Masih ada beberapa titik yang belum terpasang median. Tapi tetap, kami utamakan unsur keselamatan bagi para pengguna tol," kata Adi di Rest Area Travoy KM 792 A Gempol-Pasuruan, Kamis (12/12/2024).

Pemberlakuan fungsional diterapkan pada 21-27 Desember 2024 secara one way di jalur A menuju pintu tol Krakasaan. Kemudian pada 28 Desember-5 Januari one way dari gerbang tol Kraksaan via jalur B.

"Ruas fungsional khusus untuk kendaraan golongan 1. Kondisinya sudah 90%. Pengguna tetap harus tap kartu e money, tapi tidak dikenakan biaya alias Rp0," papar Adi.

Telusuri berita finance lainnya
