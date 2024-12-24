Harta Kekayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang Jadi Tersangka KPK Kasus Harun Masiku

JAKARTA - Harta kekayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto Kristiyanto menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku, sang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga memberikan suap untuk memuluskan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hasto Kristiyanto hanya melaporkan harta kekayaannya satu kali. Pada 22 Desember 2003, total kekayaannya mencapai Rp1,193 miliar. Hingga saat ini, belum ada pembaruan informasi resmi mengenai kekayaannya di laman e-LHKPN KPK.

BACA JUGA:

Sebelum menjabat sebagai Sekjen PDIP, dia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP, menduduki Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen PDIP dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen menggantikan Tjahjo Kumolo yang pada waktu itu diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Di luar dunia politik, Hasto memiliki pengalaman profesional di sektor swasta dan pernah bekerja sebagai Project Manager di PT Rekayasa Industri (1992-2002) dan kini menjabat sebagai Project Director di PT Prada Nusa Perkasa.

(Dani Jumadil Akhir)