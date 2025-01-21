Harga Minyak Dunia Anjlok, Investor Tunggu Kebijakan Energi Donald Trump

JAKARTA - Harga minyak dunia turun pada perdagangan Selasa pagi setelah Presiden AS Donald Trump dilantik untuk kedua kalinya. Dalam pelantikan, Donald Trump mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan keadaan darurat energi nasional dengan berjanji untuk mengisi cadangan strategis dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia.

1. Harga Minyak Dunia

Harga minyak mentah Brent ditutup turun 64 sen atau 0,8% menjadi USD80,15. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun USD1,30 atau 1,7% menjadi USD76,58.

Kontrak minyak mentah WTI Maret yang lebih aktif turun 91 sen atau 1,2% menjadi USD76,48. Tidak akan ada penyelesaian untuk kontrak WTI karena hari libur di AS.

2. Darurat Energi

Sebelumnya, seorang pejabat Trump memberikan perincian tentang keadaan darurat nasional, tetapi Trump dan sekutunya telah mengisyaratkan bahwa mereka akan menggunakan wewenang tersebut untuk segera menyetujui proyek minyak, gas, dan listrik baru yang biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan izin.

Trump juga akan menandatangani perintah eksekutif yang difokuskan pada Alaska, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa negara bagian itu penting bagi keamanan nasional AS dan dapat mengizinkan pengiriman gas alam cair ke bagian lain Amerika Serikat dan ke negara-negara sekutu.

3. Tarif Pajak

Donald Trump juga mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa ia akan mengenakan tarif dan pajak kepada negara-negara, dan menjanjikan perombakan sistem perdagangan.

Fokusnya adalah pada perintah eksekutif apa yang akan ditandatangani Trump selama 24 jam ke depan, kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Trump juga diharapkan untuk membuat pengumuman kebijakan yang mencakup diakhirinya moratorium lisensi ekspor LNG sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ekonomi. Harga acuan Brent dan WTI naik lebih dari 1% minggu lalu untuk kenaikan mingguan keempat berturut-turut setelah pemerintahan Biden menjatuhkan sanksi pada lebih dari 100 kapal tanker dan dua produsen minyak Rusia.

Hal itu menyebabkan pembeli utama, Tiongkok dan India, berebut untuk mendapatkan kargo minyak yang cepat dan bergegas untuk mendapatkan pasokan kapal, karena para pedagang minyak Rusia dan Iran mencari kapal tanker yang tidak dikenai sanksi untuk pengiriman minyak.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)