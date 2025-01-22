Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Meroket, Tembus Rp1,6 Juta Segram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |08:48 WIB
Harga Emas Antam Meroket, Tembus Rp1,6 Juta Segram
Harga Emas Antam Meroket, Tembus Rp1,6 Juta Segram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) meroket atau naik tajam pada perdagangan hari ini, Rabu (22/1/2025). Harga emas hari ini melonjak Rp15.000 dan tembus Rp1.606.000 per gram.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga melesat Rp17.000 ke Rp1.454.000.
Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.
Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

3. Rincian Harga Emas

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:
Emas 0,5 gram: Rp853.000
Emas 1 gram: Rp1.606.000
Emas 2 gram: Rp3.152.000
Emas 3 gram: Rp4.703.000
Emas 5 gram: Rp7.805.000
Emas 10 gram: Rp15.555.000
Emas 25 gram: Rp38.762.000
Emas 50 gram: Rp77.445.000
Emas 100 gram: Rp154.812.000
Emas 250 gram: Rp386.765.000
Emas 500 gram: Rp773.320.000
Emas 1.000 gram: Rp1.546.600.000


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179362/harga_emas-VGOY_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Naik Jadi Rp2,4 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928/harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674/emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/622/3178414/emas_antam-8IFi_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Anjlok Rp177.000! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178169/emas_antam-Pn1F_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp72.000, Dekati Rekor Tertinggi Rp2,5 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177886/emas_antam-FDGv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp13.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement