Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beda dengan Pinjol, Pinjaman Daring Bisa Tingkatkan Ekonomi RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:28 WIB
Beda dengan Pinjol, Pinjaman Daring Bisa Tingkatkan Ekonomi RI
AFPI Jelaskan Pinjaman Daring (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Pinjaman daring (pindar) telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Ketua Klaster Pendanaan Produktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tofan Saban. 


Menurutnya tak seperti pinjaman online (pinjol) yang mencekik masyarakat, pinjaman daring diklaim telah memberikan banyak manfaat terlebih bagi sektor produktif, di mana pendanaan yang disalurkan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan.


1.    Regulasi Jelas


Tofan menjelaskan pinjaman daring memiliki regulasi yang jelas, lebih ramah terhadap kreditur, serta kerap membantu sektor produktif. Sementara pinjaman online tidak memiliki payung hukum sehingga skema bunga dan penagihannya cenderung memberatkan.


"Pinjaman daring telah memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sektor yang paling menikmati adalah sektor produktif," kata Tofan dalam acara AFPI Journalist Workshop di Bandung, Rabu (22/1/2025).


"Dengan adanya sektor produktif yang meningkat, otomatis yang lainnya pun terjadi satu hal positif, baik dari sisi bidang pekerjaannya, pemerintah kemiskinan, peningkatan ekonomi PDB pun semakin meningkat," lanjutnya.


2.    Lakukan Riset


Lebih jauh Tofan menyebut bahwa AFPI sendiri terus melakukan riset terkait apa yang harus dilakukan Pindar ke depan untuk melakukan peningkatan layanan guna mendongkrak perekonomian. Menurutnya ini jadi hal penting yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement