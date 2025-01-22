MNC Life-Bank Jatim Siapkan Asuransi Jiwa Kredit untuk KPR

SURABAYA - PT MNC Life Assurance, anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) memperluas kemitraan dengan Bank Jatim melalui peluncuran program Asuransi Jiwa Kredit (AJK) untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

1. Kerjasmaa MNC Life dengan Bank Jatim

Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi nasabah KPR Bank Jatim, memastikan keamanan finansial mereka saat mengakses pembiayaan perumahan. Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada 22 Januari 2025 sebagai komitmen kedua perusahaan dalam mendukung kebutuhan perlindungan kredit yang semakin berkembang.

Dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), nasabah Bank Jatim mendapatkan jaminan pelunasan sisa kredit apabila terjadi risiko meninggal dunia sebab apapun selama masa kredit, sehingga keluarga mereka terbebas dari beban kewajiban finansial yang tersisa.

2. Masa Depan Masyarakat

Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti mengaku sangat bangga dapat memperluas kerjasama strategis dengan Bank Jatim melalui program Asuransi Jiwa Kredit untuk KPR.

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menyediakan solusi asuransi yang komprehensif. Melalui perlindungan ini, kami berharap nasabah Bank Jatim dapat memiliki ketenangan pikiran dan rasa aman dalam merencanakan masa depan rumah tangga mereka,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).