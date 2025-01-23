Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di 4,25%, Berlaku 1 Februari hingga 31 Mei 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |11:49 WIB
LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di 4,25%, Berlaku 1 Februari hingga 31 Mei 2025
LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di 4,25%, Berlaku 1 Februari hingga 31 Mei 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menahan tingkat bunga penjaminan (TBP) pada level 4,25% bagi tabungan berdenominasi rupiah di bank umum.

1. Bunga Penjaminan

TBP untuk tabungan berdenominasi valuta asing (valas) di bank umum juga tidak berubah pada level 2,25%. Begitu pula dengan TBP bank perekonomian rakyat (BPR) yakni 6,75%. Tingkat bunga penjamin tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2025.
"Tingkat bunga penjaminan ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai tingkat suku bunga pasar, kinerja perbankan dan kondisi perekonomian yang signifikan,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, Kamis (23/1/2025).

2. Penetapan Bunga Penjaminan

Sebagai informasi, LPS secara regular menetapkan tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Terkecuali terjadi perubahan pada kondisi dan perkembangan perekonomian yang signifikan.
Purbaya melanjutkan, bahwa tingkat bunga penjaminan mencerminkan batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan perkembangan perbankan yang ditentukan dengan mempertimbangkan pergerakan suku bunga simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Adapun demikian LPS turut menghimbau agar bank secara transparan menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.
Dalam hal ini melalui penempatan informasi yang dimaksud tempat yang mudah diketahui atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

