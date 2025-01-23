Volume Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp55 Triliun

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk membukukan kinerja yang solid untuk layanan Cash Management System (CMS) sepanjang 2024. Kinerja layanan CMS Bank Muamalat yang bernama Muamalat Digital Integrated Access (MADINA) mengalami kenaikan dua digit dari sisi volume, pengguna, maupun jumlah transaksi.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, volume transaksi MADINA menembus lebih dari Rp55 triliun pada akhir 2024. Perolehan tersebut naik sekitar 13% dibandingkan posisi akhir 2023.

1. Penopang Peningkatan Transaksi

Peningkatan tersebut didorong oleh jumlah pengguna MADINA yang meningkat menjadi lebih dari 12.200 pengguna pada akhir 2024 atau tumbuh 24% secara year on year (yoy). Setali tiga uang, frekuensi transaksi MADINA pada periode yang sama juga mengalami lonjakan hingga 34% menjadi 1,8 juta transaksi.

“Alhamdulillah, rata-rata pertumbuhan kinerja MADINA pada tahun lalu berhasil mencapai dua digit. Hasil positif ini menjadi bukti suksesnya strategi yang kami implementasikan, antara lain menjalin lebih dari 2.200 kesepakatan dengan berbagai institusi serta beragam program reward dan aktivasi lainnya,” kata Karno, Kamis (23/1/2025).

2. Kinerja Internet Banking Muamalat

Karno menambahkan, berkat kesepakatan baru yang terjalin, layanan MADINA berhasil memberikan kontribusi terhadap Current Account Saving Account (CASA) Bank Muamalat hingga lebih dari Rp1,3 triliun.

Kinerja positif juga terlihat pada layanan Virtual Account (VA) yang terintegrasi dengan MADINA. Tercatat, frekuensi transaksi VA pada akhir 2024 menembus 4,2 juta transaksi atau naik 17% secara tahunan. Dengan meningkatnya frekuensi transaksi, volume transaksi VA di pionir bank syariah di Tanah Air ini pun ikut terangkat 21% secara yoy menjadi Rp6,8 triliun.

“Kemitraan yang baik dengan institusi lain menjadi kunci utama di balik moncernya performa MADINA. Oleh sebab itu, kami akan terus menjajaki penetrasi pada sektor pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, komunitas dan ekosistem muslim, serta lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” imbuh Karno.

Sebagai informasi, MADINA adalah layanan internet banking bagi nasabah korporasi untuk memonitor dan melakukan transaksi perbankan non tunai atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara real time. Nasabah dapat memilih opsi layanan MADINA Advanced dan MADINA Basic di mana fiturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan transaksi nasabah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)