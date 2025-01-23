Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Presiden Afsel di Davos, Ketum Kadin Diskusi Persiapan KTT G20

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |13:59 WIB
Bertemu Presiden Afsel di Davos, Ketum Kadin Diskusi Persiapan KTT G20
Bertemu Presiden Afsel di Davos, Ketum Kadin Diskusi Persiapan KTT G20 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berdiskusi dengan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa. Diskusi dilakukan pada sela pertemuan tahunan World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, 22 Januari 2025.
Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas persiapan KTT G20 yang akan digelar di Johannesburg, November 2025.
“Kami berdiskusi tentang persiapan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November mendatang. Ini momen yang tepat karena beliau (Matamela Cyril Ramaphosa) merupakan Ketua G20, di mana Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun ini,” kata Anindya Bakrie, Kamis (23/1/2025).

1. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam diskusi tersebut, menurut Anindya Bakrie, Cyril Ramaphosa membicarakan solidaritas (solidarity), kesetaraan (equality), dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi tema penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, KTT G20 diselenggarakan di (Benua) Afrika. Jadi, ini momen yang sangat spesial bagi kita semua, khususnya bagi Afrika Selatan,” tutur Anindya.

2. Sosok Presiden Afrika Selatan

Sebagai informasi, Matamela Cyril Ramaphosa dikenal sebagai presiden yang kharismatik. Pria kelahiran 17 November 1952 ini menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2018. Sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC). Sebelumnya, dia dikenal sebagai aktivis antiapartheid, pemimpin serikat pekerja, dan pengusaha.
Selain itu, Cyril Ramaphosa pernah menjabat sebagai Sekjen ANC era Nelson Mandela (1991-1997) dan menjadi Wakil Presiden era Presiden Jacob Zuma (2014-2018). Cyril Ramaphosa kerap dijuluki sebagai negosiator ulung dan ahli strategi. Dia pun piawai berpidato.

 

