Ternyata Ini Asal Usul Aspal yang Banyak Digunakan untuk Proyek Jalan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memberitahu soal asal usul aspal dari mana. Bahan ini merupakan bagian penting saat pemerintah mengerjakan proyek-proyek seperti jalan nasional ataupun jalan tol.

Masyarakat pasti sudah tidak asing dengan aspal. Setiap hari menginjak, berjalan, dan menyusuri kota dengan beralaskan aspal.

Pernahkah terbersit dipikaran dari mana aspal berasal?

Aspal berasal dari bahasa Yunani, yaitu asphaltos yang berarti aman. Aspal yang sering kita jumpai adalah cairan lengket dan kental berwarna hitam yang diambil dari hasil pemurnian minyak bumi. Bentuknya padat dan keras pada suhu ruang, tetapi akan mencair dan lengket jika dipanaskan.

"Bahan aspal berasal dari minyak bumi mentah yang disedot dari inti bumi dilanjutkan dengan memurnikannya dengan cara dipanaskan. Lalu sisa dari hasil pemurnian minyak paling rendah tersebut yang dibuat menjadi aspal," tulis akun Instagram PUPR_Binamarga, Kamis (23/1/2025).

