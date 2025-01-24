Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank BRI Buka Akses UMKM ke Pasar Dunia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:58 WIB
Bank BRI Buka Akses UMKM ke Pasar Dunia
BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mendukung peningkatan kapasitas UMKM
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyiapkan strategi untuk membawa produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencaplok pasar global. Salah satu satunya dengan menggelar BRI UMKM EXPO(RT) 2025. 

1. BRI UMKM Expo

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, tujuan utama BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mendukung peningkatan kapasitas UMKM, mendorong mereka naik kelas, dan membuka peluang ekspor produk berkualitas ke pasar internasional.

“Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso saat konferensi pers di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

Gelaran yang sebelumnya dikenal sebagai UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini menjadi komitmen BRI mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu memperluas akses pasar. 

BRI UMKM EXPO(RT) akan berlangsung pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall. Acara ini mengusung tema ‘Broadening MSME's Global Outreach’.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180260//bri_bagi_dividen-D2ls_large.jpg
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180225//bri-lXeS_large.png
BBRI Siapkan Dana Rp2,5 Triliun untuk Buyback Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180219//mnc_sekuritas-PNu6_large.jpg
MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180178//bri_raup_laba-r2nN_large.jpg
BRI Raup Laba Rp41,2 Triliun di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180150//mnc_group-Lie6_large.jpg
HUT Ke-36, MNC Group Komitmen Kembangkan 36 Pegiat UMKM Bersaing di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866//menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement