Bank BRI Buka Akses UMKM ke Pasar Dunia

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyiapkan strategi untuk membawa produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencaplok pasar global. Salah satu satunya dengan menggelar BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

1. BRI UMKM Expo

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, tujuan utama BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mendukung peningkatan kapasitas UMKM, mendorong mereka naik kelas, dan membuka peluang ekspor produk berkualitas ke pasar internasional.

“Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso saat konferensi pers di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Gelaran yang sebelumnya dikenal sebagai UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini menjadi komitmen BRI mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu memperluas akses pasar.

BRI UMKM EXPO(RT) akan berlangsung pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall. Acara ini mengusung tema ‘Broadening MSME's Global Outreach’.