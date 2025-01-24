RI Percepat Hilirisasi Nikel Ramah Lingkungan

JAKARTA – Salah satu industri pertambangan nikel akan segera beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertambangan nikel ini menghasilkan green nickel product yang akan diserap oleh pasar global.

1. PSN Hilirisasi Komoditas Nikel

Sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ceria Group yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Dayat Mineral (ESDM), saat ini sedang dalam tahap akhir commissioning Smelter.

PSN ini diharapkan menjadi salah satu barometer hilirisasi komoditas nikel sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk melaksanakan priorotas Pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirsasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Tidak heran, PSN berjalan sesuai target dan tanpa kendala.