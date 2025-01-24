100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pengembangan TOD Dipercepat demi Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya dipercepat demi program 3 juta rumah. Proyek ini pun didukung Kementerian BUMN dalam melaksanakan 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pembangunan hunian ini akan ditopang dengan pembangunan Stasiun Lumpang, Desa Lumpang, Parung Panjang, Bogor. Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan groundbreaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Percepat Program 3 Juta Rumah

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Djoko Wibowo. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk sinergi.

“Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini,” ujar Djoko.