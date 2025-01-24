Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Tips Membeli Alat Berat Bekas

Jum'at, 24 Januari 2025 |11:32 WIB
5 Tips Membeli Alat Berat Bekas
5 Tips Membeli Alat Berat Bekas
A
A
A

JAKARTA - Membeli alat berat bekas bisa menjadi pilihan cerdas untuk menghemat biaya, terutama bagi bisnis yang ingin meningkatkan kapasitas operasional tanpa mengeluarkan anggaran besar. 

Namun, pembelian alat berat bekas membutuhkan kehati-hatian agar mendapatkan unit yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Berikut lima tips yang dapat membantu Anda dalam memilih alat berat bekas.

1. Periksa Riwayat Penggunaan 

Pertama, periksa riwayat penggunaan alat berat tersebut. Pastikan alat berat tidak digunakan secara berlebihan atau dalam kondisi ekstrim yang dapat mempengaruhi performanya. Riwayat perawatan juga penting untuk memastikan alat berat dirawat secara rutin sesuai jadwal. Informasi ini dapat memberi gambaran tentang kondisi mesin dan komponen lainnya.

2. Pemeriksaan Fisik dan Uji Operasional

Kedua, lakukan pemeriksaan fisik dan uji operasional. Perhatikan kondisi mesin, hidraulik, rangka, dan bagian penting lainnya. Jangan ragu untuk mengoperasikan alat berat tersebut untuk memastikan semua fungsi berjalan normal. Jika memungkinkan, bawa teknisi atau ahli untuk membantu menilai kondisi teknisnya.

3. Pertimbangkan Usia Alat Berat dan Jam Operasinya

Ketiga, pertimbangkan usia alat berat dan jam operasinya. Alat berat dengan usia lebih muda dan jam operasi yang rendah cenderung memiliki umur pakai yang lebih panjang. 

 

