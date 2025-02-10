Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Mudah Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM 2025

Qonita , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |11:58 WIB
Ini Cara Mudah Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM 2025
Ini Cara Mudah Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara mudah cek penerima dana bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) 2025. Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi. 
Program ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah memastikan bahwa penerima bantuan bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri. 
Besaran bantuan yang diberikan senilai Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nantinya dana ini disalurkan melalui Kantor Pos atau ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar. 
Untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek kelayakan sebagai penerima bansos, pemerintah menyediakan layanan pengecekan secara online. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi khusus yang telah disediakan.

1. Cara Mengecek Status Penerima BLT BBM 2025

Terdapat dua cara mudah yang bisa digunakan untuk mengecek apakah seseorang terdaftar sebagai penerima BLT BBM, yaitu melalui situs resmi dan aplikasi cek bansos.

a. Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM melalui Laman Resmi
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan informasi wilayah seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- Ketikkan nama lengkap sesuai dengan KTP.
- Isi kode captcha yang tersedia dengan benar.
- Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerimaan bantuan.

b. Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM melalui Aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.
- Jika belum memiliki akun, pilih opsi "Buat Akun Baru".
- Masukkan data diri seperti NIK, nomor KK, serta informasi lainnya.
- Unggah foto KTP dan swafoto bersama KTP untuk verifikasi.
- Setelah akun aktif, login dan pilih menu "Cek Bansos".
- Masukkan data sesuai KTP, lalu klik "Cari Data" untuk melihat status penerimaan.

2. Cara Mencairkan BLT BBM

Jika mengambil di Kantor Pos, cukup datang sesuai jadwal dengan membawa KTP dan KK untuk verifikasi. Setelah itu, petugas akan menyerahkan bantuan tunai.
Bagi yang menerima lewat rekening bank, dana akan langsung ditransfer ke rekening yang terdaftar. Pastikan rekening aktif, lalu cek saldo melalui ATM, mobile banking, atau kantor cabang bank.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BLT 2025 BLT Cair BLT BBM Bansos BLT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement