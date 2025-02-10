Ini Cara Mudah Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM 2025

JAKARTA - Ini cara mudah cek penerima dana bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) 2025. Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi.

Program ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah memastikan bahwa penerima bantuan bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.

Besaran bantuan yang diberikan senilai Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nantinya dana ini disalurkan melalui Kantor Pos atau ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek kelayakan sebagai penerima bansos, pemerintah menyediakan layanan pengecekan secara online. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi khusus yang telah disediakan.

1. Cara Mengecek Status Penerima BLT BBM 2025

Terdapat dua cara mudah yang bisa digunakan untuk mengecek apakah seseorang terdaftar sebagai penerima BLT BBM, yaitu melalui situs resmi dan aplikasi cek bansos.

a. Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM melalui Laman Resmi

- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.

- Masukkan informasi wilayah seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

- Ketikkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

- Isi kode captcha yang tersedia dengan benar.

- Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerimaan bantuan.

b. Cek Penerima Dana Bansos BLT BBM melalui Aplikasi Cek Bansos

- Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

- Jika belum memiliki akun, pilih opsi "Buat Akun Baru".

- Masukkan data diri seperti NIK, nomor KK, serta informasi lainnya.

- Unggah foto KTP dan swafoto bersama KTP untuk verifikasi.

- Setelah akun aktif, login dan pilih menu "Cek Bansos".

- Masukkan data sesuai KTP, lalu klik "Cari Data" untuk melihat status penerimaan.

2. Cara Mencairkan BLT BBM

Jika mengambil di Kantor Pos, cukup datang sesuai jadwal dengan membawa KTP dan KK untuk verifikasi. Setelah itu, petugas akan menyerahkan bantuan tunai.

Bagi yang menerima lewat rekening bank, dana akan langsung ditransfer ke rekening yang terdaftar. Pastikan rekening aktif, lalu cek saldo melalui ATM, mobile banking, atau kantor cabang bank.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)