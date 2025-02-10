Harta Kekayaan Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter

JAKARTA - Harta kekayaan Caroline Riady menarik untuk diulas, setelah belum lama ini mencuri perhatian di sosial sebab diduga dirinya sempat menaiki helikopter ketika pulang kerja.

1. Video Viral Caroline Riady

Terdapat sebuah video yang viral di sosial media memperlihatkan helikopter berwarna hitam yang mendarat di atas gedung pencakar langit di Jakarta. Kemudian, dari dalam gedung keluar seorang wanita berpakaian formal yang kemudian masuk ke helikopter tersebut.

Diduga wanita tersebut adalah Caroline yang mendapat keistimewaan menggunakan transportasi udara saat hendak meninggalkan RS MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta Selatan.

Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya Caroline Riady? Nama belakangnya sendiri sudah tidak lagi asing di kalangan konglomerat Indonesia. Mengingat keluarga Riady adalah pemilik Lippo Group.

Caroline Riady sendiri merupakan anak dari James Riady dan Aileen Hambali. Dia juga merupakan cucu dari Mochtar Riady, yang merupakan pendiri dari kelompok usaha konglomerat Lippo Group.

2. Profil Singkat dan Pekerjaan Caroline Riady

Caroline Riady saat ini tengah mengemban jabatan sebagai CEO dan Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Rumah Sakit Swasta yang dimiliki keluarga miliarder tersebut.

Masih belum diketahui secara detail besaran harta kekayaan Caroline. Namun jika menilik kekayaan keluarganya saat ini, Forbes menyebutkan jika kekayaan Mochtar Riady & keluarga diperkirakan memiliki kekayaan USD 2,3 Miliar atau sekitar Rp 37,5 triliun.

Keluarga ini bahkan sempat masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024. Saat ini Lippo Group telah menaungi beberapa lini bisnis seperti real estat, ritel, perawatan kesehatan, media dan pendidikan.

Sebelum menjadi CEO, Caroline sempat meniti karier sebagai guru di Sekolah Pelita Harapan, sekolah internasional Kristen di Indonesia. Ia juga sempat menjadi Dosen selama 6 tahun di Universitas Pelita Harapan.

Sedangkan untuk perannya saat ini, Caroline telah memimpin jaringan Siloam Hospitals yang lebih dari 30 cabang berupa rumah sakit dan klinik.

Walaupun terlahir dari keluarga miliarder, Caroline telah menanamkan prinsip untuk fokus mengembangkan bisnis supaya tidak kaya secara instan. Hal tersebut didapat dari didikan orang tua dan kakeknya.





(Kurniasih Miftakhul Jannah)