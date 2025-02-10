Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter

Rizky Darmawan , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |14:18 WIB
Harta Kekayaan Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter
Harta Kekayaan Caroline Riady, Cucu Konglomerat yang Pulang Kerja Naik Helikopter (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Caroline Riady menarik untuk diulas, setelah belum lama ini mencuri perhatian di sosial sebab diduga dirinya sempat menaiki helikopter ketika pulang kerja.

1. Video Viral Caroline Riady

Terdapat sebuah video yang viral di sosial media memperlihatkan helikopter berwarna hitam yang mendarat di atas gedung pencakar langit di Jakarta. Kemudian, dari dalam gedung keluar seorang wanita berpakaian formal yang kemudian masuk ke helikopter tersebut.
Diduga wanita tersebut adalah Caroline yang mendapat keistimewaan menggunakan transportasi udara saat hendak meninggalkan RS MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta Selatan.
Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya Caroline Riady? Nama belakangnya sendiri sudah tidak lagi asing di kalangan konglomerat Indonesia. Mengingat keluarga Riady adalah pemilik Lippo Group.
Caroline Riady sendiri merupakan anak dari James Riady dan Aileen Hambali. Dia juga merupakan cucu dari Mochtar Riady, yang merupakan pendiri dari kelompok usaha konglomerat Lippo Group.

2. Profil Singkat dan Pekerjaan Caroline Riady

Caroline Riady saat ini tengah mengemban jabatan sebagai CEO dan Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group, Rumah Sakit Swasta yang dimiliki keluarga miliarder tersebut.
Masih belum diketahui secara detail besaran harta kekayaan Caroline. Namun jika menilik kekayaan keluarganya saat ini, Forbes menyebutkan jika kekayaan Mochtar Riady & keluarga diperkirakan memiliki kekayaan USD 2,3 Miliar atau sekitar Rp 37,5 triliun.
Keluarga ini bahkan sempat masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024. Saat ini Lippo Group telah menaungi beberapa lini bisnis seperti real estat, ritel, perawatan kesehatan, media dan pendidikan.
Sebelum menjadi CEO, Caroline sempat meniti karier sebagai guru di Sekolah Pelita Harapan, sekolah internasional Kristen di Indonesia. Ia juga sempat menjadi Dosen selama 6 tahun di Universitas Pelita Harapan.
Sedangkan untuk perannya saat ini, Caroline telah memimpin jaringan Siloam Hospitals yang lebih dari 30 cabang berupa rumah sakit dan klinik.
Walaupun terlahir dari keluarga miliarder, Caroline telah menanamkan prinsip untuk fokus mengembangkan bisnis supaya tidak kaya secara instan. Hal tersebut didapat dari didikan orang tua dan kakeknya.


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591//viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/629/3183390//viral-QS4P_large.jpg
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/482/3183293//jagung-ZQmf_large.jpg
Lagi Viral Jajanan Rebus-rebusan, Ini Lho Manfaatnya Buat Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183289//salat-8Y72_large.jpg
Momen Warga Mongolia yang Beragama Islam Melaksanakan Salat di Tengah Salju
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement