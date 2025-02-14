Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Jadi Diperpanjang ke Surabaya?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:23 WIB
Kereta Cepat Whoosh Jadi Diperpanjang ke Surabaya?
Kereta Cepat Whoosh Jadi Diperpanjang ke Surabaya? (Foto: KCIC)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) siap mendukung rencana pemerintah yang berencana memperpanjang jangkauan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sampai ke Surabaya.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan saat ini KCIC bersama pemerintah masih terus melakukan studi kelayakan terkait rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mengingat PT KAI saat ini juga tengah mengembangkan direct train atau kereta jarak jauh langsung tanpa transit dari Jakarta ke Surabaya.

"Jakarta-Surabaya sekarang masih dalam tahap feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya harus banyak sekali yang masih harus didiskusikan. KCIC juga dilibatkan dalam hal ini, tapi tentunya kita akan melihat nanti kebijakan pemerintah seperti apa, yang pasti kita akan support," ujarnyadi Stasiun Halim, Jumat (14/2/2025).

Lebih jauh, Eva menjelaskan pemilihan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya juga termasuk dalam pertimbangan adanya pengembangan program direct train PT KAI. Baik melalui jalur utara pulau jawa, jalur tengah, ataupun jalur selatan.

"Kalau itu nanti semuanya ada di feasibility studi yang dilakukan pemerintah ya, termasuk juga jalurnya yang akan dipilih, selatan ataupun utara," lanjutnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
