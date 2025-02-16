Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Cerita Gen Z Jualan Online, Kini Punya Omzet Rp3 Miliar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |22:03 WIB
Cerita Gen Z Jualan Online, Kini Punya Omzet Rp3 Miliar
Cerita Gen Z Jualan Online, Kini Punya Omzet Rp3 Miliar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anak muda yang sukses menjadi pengusaha. Kalimat ini tepat untuk menggambarkan CEO Antarestar Faiz Daffa. Pasalnya, di usia 23 tahun Faiz sudah memiliki omzet Rp3 miliar per bulan.
Menjadi pengusaha agaknya sudah ada dibayangan Faiz sejak menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dia mulai berdagang sejak kelas 5 SD. Saat itu, dia menjual tech deck atau mainan stakeboard mini yang dibeli di salah satu e-commerce lalu dijual kembali ke teman-temannya. 
Kegemarannya berjualan dia lanjutkan hingga SMA. Saat itu, dia mulai menyukai solo traveling dan mulai berpikir untuk membuat brand sendiri.
"Saya suka solo traveling dan suka hiking, dari keresahan beli produk gak ada yang pas jadi bikin produk baru disitu mulai mengembangkan," kata dia kepada Okezone, Minggu (16/2/2025).

1. Awal Membangun Bisnis

Sama seperti pengusaha lain, Faiz juga mengaku sempat menghadapi masalah permodalan. Namun, dia bisa menyiasati hal tersebut dengan tidak mengambil untung di awal merintis bisnis. 
"Dulu aku gak ambil untung, jadi uang yang ada diputer terus," cerita Faiz.
Dengan modal Rp7 juta, dia bersama temannya kemudian membangun brand Antarestar. Tepatnya pada 2020, brand ini dilahirkan.
Sayangnya, di awal memulai Antarestar, Faiz menghadapi tantangan lain yakni pandemi covid. Saat itu, dia mensiasati agar bisnis fashion outdoor ini tetap bertahan.
"Waktu itu kita beralih jadi produksi masker dan celana-celana santai yang bisa dipakai di rumah, jadi tetap jualan full online saat covid," ucapnya.
Usahanya pun tak sia-sia, dengan strategi tersebut Antarestar bisa bertahan hingga kini memiliki omzet Rp3 miliar per bulan pada Desember 2024.

2. Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Menurut Faiz, adaptasi dengan perkembangan zaman menjadi kunci suksesnya menjalankan bisnis Antarestar. Dia mencontohkan, saat ini Antarestar aktif menggunakan fitur live shopping di media sosial.
"Kita live 24 jam 7 hari, buat konten juga, kita ada tim konten, jadi gimana caranya kita adaptasi kita bisa jualan, ketika kita bisa adaptasi kita bisa lewatin tantangan itu," ucapnya.
Antarestar adalah UMKM lokal yang memproduksi peralatan outdoor dengan menargetkan para Gen Z dengan desain dan kualitas produk yang selalu up-to-date tapi tetap fungsional. Antarestar mulai memproduksi celana karkgo, jaket dengan hoodie yang menutup hingga hidung, hingga handbag yang stylish dan tahan air.
Saat ini Faiz memiliki 95 karyawannya dan bekerja sama dengan sekitar 60 konveksi di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Selain membuka beberapa toko online di Jakarta dan Yogyakarta, Faiz akan terus memanfaatkan penjualan livestream.
"Lawan rasa malas, bikin konten dan mau belajar," tukas dia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

