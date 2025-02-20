Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Pinjaman Online Resmi OJK dan Langsung Cair 24 Jam, Cepat dan Aman

Rizky Darmawan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |01:10 WIB
7 Pinjaman Online Resmi OJK dan Langsung Cair 24 Jam, Cepat dan Aman
7 Pinjaman Online Resmi OJK dan Langsung Cair 24 Jam, Cepat dan Aman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 Pinjaman online resmi OJK dan langsung cair 24 jam ini bisa dijadikan referensi bagi yang membutuhkan dana cepat. Pinjaman online (pinjol) kini memang telah jadi solusi utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus menunggu dalam jangka waktu lama.
Selain dapat memberikan dana secara cepat, salah satu alasan banyaknya orang menggunakan pinjol adalah persyaratannya yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi.
Meski begitu, masyarakat perlu mengetahui pinjol mana saja yang telah dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), supaya segala proses peminjaman dapat dipantau dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pinjaman online resmi OJK ini juga membuat nasabah merasa aman karena pihak pinjol tidak akan berani untuk berbuat sewenang-wenang.

1. Tunaiku

Pinjaman online resmi OJK dan langsung cair 24 jam yang pertama ini adalah Tunaiku.Platform ini menyediakan layanan peminjaman hanya dengan menunjukkan KTP saja jika melihat dari promosi laman resminya, sehingga nasabah mampu mendapatkan dana cepat tanpa memerlukan banyak persyaratan.

2. AdaKami

AdaKami juga merupakan platform yang menyediakan pinjaman cepat cair. Dalam laman resminya, mereka menyebut dapat mencairkan dana secara instan dalam waktu 1 hari, dan telah berizin serta diawasi OJK.

3. JULO

Aplikasi JULO sendiri dapat diunduh melalui Google Play Store. Selain menyediakan dana cepat, aplikasi ini juga memberikan bunga kompetitif dan jangka waktu pembayaran fleksibel.

 

