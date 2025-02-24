5 Fakta Mengejutkan Pabrik Sanken Tutup di Cikarang

JAKARTA - Fakta mengejutkan pabrik Sanken di Cikarang tutup. Penutupan karena produksi di pabrik terus terus menurun.

Pabrik yang akan tutup ini ternyata pabrik yang 100% berasal dari hasil penanaman modal asing (PMA), sehingga adanya tutupnya pabrik ini tidak ada hubungan dengan PT Sanken Argadwija.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Sanken dan pabriknya yang tutup di Cikarang, Senin (24/2/2025):

1. Pabrik Sanken Tutup Mulai Juni 2025

Perusahaan yang berasal dari Jepang ini harus menutup pabriknya yang berada di kawasan industri MM2100, Cikarang Jawa Barat. Sehingga mulai Juni 2025 dikabarkan bahwa pabrik tersebut akan menghentikan produksinya.

2. Penjelasan Kemenperin

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta mengatakan, bahwa pabrik tersebut sudah menurun tingkat produksinya secara bertahap dan pada tahun 2024 utilitas dari pabrik itu hanya mencapai 14%.

Lebih lanjut, Setia juga mengatakan terkait ditutupnya Sanken di MM2100 Cikarang adalah permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang, disebabkan akan adanya perubahan terhadap basis produksi menjadi semikonduktor.

“Karena permintaan dari mother company (perusahaan induk) di Jepang untuk menutup line produksi di Indonesia yang untuk nanti akan dipindahkan ke Jepang untuk menjadi semikonduktor di Jepang," kata dia pula.

3. Kata PT Sanken Argadwija

Direktur Marketing PT Sanken Argadwija Esmond H Tirtajasa menjelaskan, pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang yang akan berhenti produksi, bukan bagian dari PT Sanken Argadwija dan tidak memproduksi peralatan rumah tangga.

"Pabrik yang tutup itu merupakan pabrik khusus penyediaan produksi parts kecil dan sama sekali bukan bagian dari pabrik kita," kata Esmond H Tirtajasa, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (21/2/2025).